Премьер-министр Польши заявил о желании искоренить идеологию «Русского мира»

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о желании уничтожить идеологию «Русского мира», сообщает «РИА Новости» со ссылкой на его колонку для Telegraph.



— «Русский мир» — это раковая опухоль, которая <…> представляет смертельную угрозу для всей Европы. Поэтому недостаточно поддерживать Украину в ее военной борьбе с Россией. Мы должны полностью искоренить эту чудовищную новую идеологию, — написал он.

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Ранее полковник в отставке, экс-советник министра обороны Соединенных Штатов Дуглас Макгрегор написал в колонке для American Conservative, что администрация президента США Джо Байдена может начать войну между НАТО и Россией, используя вторжение Польши на Западную Украину как повод. По неподтвержденным данным, польскому генштабу поручили по-тихому составить план вмешательства в конфликт и захвата Западной Украины. Он отметил, что Киев, контролируемый США, беспроблемно разрешит интервенции Варшавы, необходимые для легитимизации боевых действий такого масштаба.

Маргарита Головатенко