Полковник армии США Макгрегор допустил, что Байден может начать войну НАТО с Россией при помощи Польши

Администрация президента США Джо Байдена может начать войну между НАТО и Россией, используя вторжение Польши на Западную Украину как повод, написал в колонке для American Conservative полковник в отставке, экс-советник министра обороны Соединенных Штатов Дуглас Макгрегор.



По его словам, план по оказанию Америкой помощи Украине даже на фоне притока нового оружия провалился, и выход из ситуации, похоже, предложила Польша. По неподтвержденным данным, польскому генштабу поручили по-тихому составить план вмешательства в конфликт и захвата Западной Украины, заявил Макгрегор.

Он отметил, что Киев, контролируемый США, беспроблемно разрешит интервенции Варшавы, необходимое для легитимизации боевых действий такого масштаба. Возможные инциденты между польскими и российскими военными Вашингтон сможет использовать в своих интересах.

— Администрация Байдена может надеяться, что любое столкновение россиян и поляков <…> повлечет за собой созыв Совета НАТО, где встанет вопрос о применении статьи 5», — приводит слова Макгрегора «РИА Новости».

Маргарита Головатенко