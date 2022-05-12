За сутки из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР в Россию эвакуировали более 19 тысяч человек

Фото: скриншот видео Минобороны России

За минувшие сутки без участия Киева из опасных районов Украины, Донецкой и Луганской народных республик в Россию эвакуировали 19 575 человек, включая 4 006 детей. Такие данные привел начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По его словам, в общей сложности с начала специальной военной операции на территорию страны прибыли более 1,2 млн переселенцев, из них свыше 215,5 тысячи — дети.

Фото: mil.ru

За прошедшие сутки государственную границу России пересекли 7 810 единиц личного автомобильного транспорта, с начала спецоперации — 165,8 тысячи, передает «РИА Новости».

По данным Минобороны России, в Харьковской области неонацисты совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ) проводят карательные рейды для проверки граждан на предмет наличия у них признаков пророссийских взглядов. Подозреваемых арестовывают и увозят в неизвестном направлении.

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Диана Жиленкова