Исследование: казанцы стали интересоваться свадебными услугами на 43% чаще

Фото: Максим Платонов

За месяц в Казани спрос на свадебные услуги поднялся на 43%. Об этом сообщает серсвис «Авито.Услуги».

Например, жители города стали на 65% чаще интересоваться услугами по пошиву свадебного платья на заказ. Спрос на работу визажистов поднялся на 49%, ведущего на торжестве — на 66%.

Фото: Максим Платонов

Нередко казанцы интересуются услугами хореографов по постановке свадебного танца — интерес к таким специалистам поднялся на 118%. Востребованность фотографов увеличилась на 77%.

Спрос на изготовление свадебных тортов возрос на 54%. А услугами по аренде машин на торжество казанцы стали интересоваться на 56% чаще.

По данным Росстата, в марте этого года в Татарстане заключили 1 472 брака, что на 9,9% меньше, чем годом ранее. Всего за этот период в Приволжском федеральном округе (ПФО) зарегистрировали более 9,2 тысячи браков.

Диана Жиленкова