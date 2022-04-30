В марте 2022 года в Татарстане заключили более 1,4 тысячи браков

Фото: Максим Платонов

В марте этого года в Татарстане заключили 1 472 брака, что на 9,9% меньше, чем год назад (1 634). Такие данные приводит Росстат.

Всего за этот период в Приволжском федеральном округе (ПФО) зарегистрировали 9 262 брака. Наибольший показатель зарегистрирован в Татарстане, наименьший — в Марий Эл (161).

Фото: Максим Платонов

Также в марте 2022 года в регионах ПФО оформили 10 413 разводов. Чаще всего к такому решению приходили семейные пары в Башкирии (1 445), реже всего — в Марий Эл (193). В Татарстане за этот период зарегистрировали 1 263 развода.

В этом месяце начальник управления записи актов гражданского состояния кабмина Татарстана Гульшат Нигматуллина сообщила, что в республике в 2021 году зафиксировали больше разводов, чем за предыдущие годы. Так, в 2018 году брак расторгли 13 456 пар, в 2019-м — 13 316. А в 2021 году решение о расторжении брака приняли 14 876 казанских пар.



Диана Жиленкова