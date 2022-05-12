В Казани продлили ограничение движения по Аметьевской магистрали

Фото: Олег Тихонов

В Казани продлевается ограничение движения для автотранспорта на участке по Аметьевской магистрали. Об этом сообщила пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

Ограничение будет действовать до 30 сентября на участке от здания №2 до дома №16 корпус 1 по Аметьевской магистрали. Связано это с устройством транспортной развязки при строительстве Вознесенского тракта.

Отмечается, что проезд на этом участке закроют в обоих направлениях движения. Объехать его водители смогут через улицу Даурскую и Танковое кольцо, жители ЖК «Садовое кольцо» — через местный проезд вдоль Аметьевской магистрали.

Фото: kzn.ru

В марте сообщалось, что ограничение будет действовать до 15 мая. Движение здесь закрылось с 12 марта.

Дарья Акимова