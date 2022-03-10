В Казани с 12 марта временно закроют участок Аметьевской магистрали

Фото: Максим Платонов

С 12 марта в Советском районе Казани участок Аметьевской магистрали временно закроется для проезда автотранспорта. Об этом сообщается на сайте мэрии города.

Ограничение будет действовать до 15 мая 2022 года на участке от здания №2 до дома №16, корпус 1 по Аметьевской магистрали. Здесь будет проводиться перекладка инженерных сетей ливневой канализации в связи со строительством Вознесенского тракта.

На этом участке проезд закроют в оба направления движения. Автомобилисты смогут объезжать его через улицу Даурскую и Танковое кольцо. Для жителей ЖК «Садовое кольцо» будет доступен местный проезд вдоль Аметьевской магистрали. Маршруты автобусов №31, №37 и №77 останутся без изменений.

Фото: kzn.ru

С 15 марта по 30 августа 2022 года закроется для движения участок дороги возле дома №48в по улице Лукина. Это связано со сносом нежилого здания.



Дарья Акимова