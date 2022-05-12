На строительство общежития медресе «Мухаммадия» в Казани направят почти 174 млн рублей

Главстрой Татарстана объявил тендер на строительство в Казани общежития медресе «Мухаммадия» Духовного управления мусульман республики. Начальная цена договора составляет 173,9 млн рублей.



Источником финансирования выступает бюджет Татарстана. Подрядчику понадобится выполнить строительно-монтажные, подготовительные, земляные и прочие работы, в том числе установку и монтаж оборудования. Площадка, отведенная под здание общежития, согласно технической документации, расположена по адресу ул. Габдуллы Тукая, 64.

Заявки на участие можно подавать до 19 мая включительно. Подрядчика определят 23 мая. Работы потребуется выполнить в период с 8 июня по 30 ноября 2022 года.

скриншот документации к тендеру

В начале апреля Главстрой Татарстана объявлял тендер на строительство административного корпуса медресе «Мухаммадия». Начальная цена договора тогда составила 307,1 млн рублей.

Дарья Акимова