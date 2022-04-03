На строительство административного корпуса медресе «Мухаммадия» в Казани направят 307,1 млн рублей

Главстрой Татарстана объявил тендер на строительство в Казани административного корпуса медресе «Мухаммадия» Духовного управления мусульман республики. Начальная цена договора — 307,1 млн рублей. Источником финансирования выступает бюджет региона.

В перечень задач входят подготовительные и земляные работы, инженерная подготовка и защита территории, устройство фундаментов и оснований, устройство кровли, фасадные и внутренние отделочные работы, устройство сетей канализации, водо-, тепло- и газоснабжения и др.

Фото: Илья Репин (архив)

Оказать услугу необходимо до 30 ноября текущего года. Заявки на участие принимаются до 11 апреля. Подрядчика определят 13 апреля.

В ноябре был объявлен тендер на разработку проектной и рабочей документации на строительство здания школы по фехтованию олимпийского резерва в Казани. На эти цели предусмотрели 11 млн рублей.

Диана Жиленкова