«Газпрому» запретили поставлять газ по польскому участку трубы «Ямал-Европа»

Российской компании «Газпром» запретили использовать польский участок трубопровода «Ямал — Европа» для транспортировки газа. Об этом сообщает «РИА Новости».

Трубопроводом владеет польская компания EuRoPol GAZ — бывшая дочерняя структура «Газпрома». Накануне в отношении нее и еще 31 экс-зарубежной «дочки» компании правительство России ввело санкции.

По словам официального представителя «Газпрома» Сергея Куприянова, установлен запрет на совершение сделок и платежей в пользу лиц, находящихся под санкциями. В частности, компании запрещено использовать принадлежащий компании EuRoPol GAZ газопровод для транспортировки российского газа через Польшу.

Кроме того, Куприянов отметил, что польская сторона неоднократно нарушала права «Газпрома» как акционера EuRoPol GAZ. А в конце апреля она внесла российскую компанию в санкционный список, тем самым заблокировав возможность осуществлять права по акциям и другим ценным бумагам совместного предприятия и получать дивиденды.

Фото: gazprom.ru

«Газпром» полностью приостановил поставки газа в Польшу в конце апреля. Причиной стала неоплата топлива в рублях. В начале мая в «Газпроме» заявили, что Польша получает российский газ виртуальным реверсом. Это произошло после того, как Германия прекратила физический реверс российского газа в Польшу.

Дарья Акимова