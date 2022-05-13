На проектную документацию по строительству подъездной дороги к селу в Татарстане выделят 2 млн рублей

Главтатдортранс объявил тендер на выполнение проектно-изыскательских работ по второму этапу строительства подъездной дороги к селу Конь в Пестречинском районе. Начальная цена договора — 2 млн рублей.

Исполнителю необходимо разработать проектную документацию и информационную модель объекта, выполнить топографо-геодезические работы, получить положительное заключение государственной экспертизы и др.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Протяженность дороги составляет 40 метров. Сроки выполнения работ — до 18 июля 2022 года. Подать заявку на участие в аукционе можно до 30 мая. Подрядчика определят 3 июня.

В феврале стало известно, что на строительство подъездной дороги к молочно-товарному комплексу в Мензелинском районе Татарстана выделят 78 млн рублей. Заказчиком также выступает Главтатдортранс. Работы планируют завершить до 23 ноября текущего года.

Диана Жиленкова