На строительство подъездной дороги к молочно-товарному комплексу в Мензелинском районе выделят 78 млн рублей

Фото: Максим Платонов

Главтатдортранс объявил тендер на строительство подъездной дороги к молочно-товарному комплексу в Мензелинском районе Татарстана. Начальная цена договора — 78,7 млн рублей. Источником финансирования выступает региональный бюджет.

Протяженность дороги составляет 2,2 км. В перечень работ входят подготовка территории строительства, закрепление и восстановление оси трассы, засыпка траншей и котлованов, обустройство дороги, озеленение и др. Оказать услугу необходимо до 23 ноября 2022 года.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Заявки на участие принимаются до 2 марта. Подрядчика определят 4 марта.

Также Главтатдортранс объявил тендер на капитальный ремонт автодороги Набережные Челны — Заинск — Альметьевск, км 5 + 208 — км 8 + 800 (левая сторона) в Тукаевском районе. На эти цели предусмотрели 143,6 млн рублей.

Диана Жиленкова