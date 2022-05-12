В Казани столкнулись КАМАЗ и карета скорой помощи — пострадали два фельдшера

Фото: Максим Платонов

Два фельдшера пострадали в ДТП с машиной скорой помощи и КАМАЗом в Казани. Об этом сообщает Минздрав Татарстана.

В ведомстве сообщили, что обоих доставили в городскую больницу №7, сейчас решается вопрос об их госпитализации. Состояние пострадавших оценивают как средней степени тяжести. Сейчас их жизни ничего не угрожает.

КАМАЗ двигался по улице Тэцевской прямо в сторону Беломорской, а скорая помощь поворачивала налево с улицы Белинского на Тэцевскую.

— На данном перекрестке не работал светофор. КАМАЗ двигался прямо, а скорая поворачивала налево. По предварительной информации, скорая ехала на вызов, был включен проблесковый маячок, поэтому КАМАЗ должен был уступить дорогу, — рассказали в МВД Татарстана.

Сейчас на месте ДТП работают сотрудники правоохранительных органов. По предварительной версии, виновным является водитель грузовика, который не уступил дорогу автомобилю скорой помощи.

Напомним, 11 марта в Казани машина скорой помощи попала в ДТП. Медики везли ребенка и его маму в ДРКБ. Ребенку требовалась экстренная госпитализация. Машина ехала со стороны ТЦ «Кольцо» по улице Тихомирнова с проблесковыми маячками и спецсигналами. На перекрестке машина столкнулась с Ford Mondeo, который ехал на зеленый свет. Все, кто был в машине, пострадали: трое медиков и пациент с мамой. ДТП с участием машины скорой помощи занялись сотрудники СК. Дело возбуждено по факту воспрепятствования оказанию медпомощи (ч. 1 ст. 124.1 УК РФ), что предусматривает максимальное наказание до двух лет лишения свободы.

Артем Гафаров