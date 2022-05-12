В Кировском районе Казани расселят дом, признанный аварийным в 2014 году

В Кировском районе Казани расселят дом, который признали аварийным в сентябре 2014 года. Соответствующее постановление опубликовано в сборнике документов и правовых актов города от 12 мая.

Трехэтажное здание расположено по адресу: ул. Урицкого, 4. Отмечается, что у собственников жилые помещения в доме выкупят для муниципальных нужд. Помимо этого, изымут земельный участок площадью 1 849 кв. метров, где располагается дом.

Всего власти выкупят у жильцов 24 помещения площадью от 12 до 68 кв. метров. Срок данного постановления составляет 3 года.

Фото: realnoevremya.ru

На прошлой неделе власти Казани признали аварийными и подлежащими сносу ряд многоквартирных домов в городе. Среди них — дома №20 и №24 по улице Залесной, дома №59 и №67 по улице Гаванской, дом №7 по улице 40 лет Октября, дом №28 по улице Привокзальной.

Дарья Акимова