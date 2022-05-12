В Госдуме обвинили Киев в попытке устроить газовую блокаду Европы

Препятствуя транзиту российского газа, власти Украины действуют в интересах США и демонстрируют стремление устроить газовую блокаду стран Европы, заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.



— Они занимаются откровенным шантажом европейцев. Для всех становится очевидным, что гарантий безопасности транзита газа через Украину больше нет, — сказал он «РИА Новости».

Он призвал страны перестать «рассчитывать на украинских шантажистов» и срочно рассмотреть альтернативный вариант поставок газа. Депутат считает, что реанимация проекта «Северный поток — 2» стала бы для стран ЕС, испытывающих дефицит газа, единственным спасением.

Фото: pixabay.com

С 11 мая Украина прекратила прием для транзита газа через ГИС «Сохрановка». Киевские власти сослались на то, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). Теперь для прокачки газа в Европу остался один вход — ГИС «Суджа». Как заявили в «Газпроме», перенос всех объемов на «Суджу» технологически невозможен.

Маргарита Головатенко