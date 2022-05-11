Налоговые поступления в бюджет России в марте составили 4,1 трлн рублей — это рекордная сумма

В марте поступления налогов в федеральный бюджет России выросли в годовом сравнении на 34,5% и достигли 4,1 трлн рублей, что стало рекордным уровнем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

По мнению авторов исследования, это произошло благодаря высоким ценам на энергоносители. Основной прирост налоговых сборов обеспечили ключевые нефтегазовые регионы — Ханты-Мансийский (+365,5 млрд рублей в сравнении с мартом 2021 года) и Ямало-Ненецкий автономные округа (+137,7 млрд рублей). Также в топ-10 оказались Санкт-Петербург (+73,6 млрд рублей), Кемеровская область (+58,1 млрд рублей), Пермский край (+44,5 млрд рублей), Иркутская область (+39,9 млрд рублей), Оренбургская область (+35,5 млрд рублей), Коми (+34,6 млрд рублей), Якутия (+25 млрд рублей) и Красноярский край (+21,1 млрд рублей).

При этом в части регионов налоговые поступления снизились. Так, в Москве они уменьшились на 25,3 млрд рублей, в Калужской (11,4 млрд рублей) и Калининградской областях (5,8 млрд рублей), которые сразу ощутили на себе последствия санкций из-за остановки автопрома. Второй регион также пострадал из-за усложнения авиасообщения. Помимо них, меньшее количество налогов собрали в Подмосковье (2,3 млрд рублей), Мурманской (2,3 млрд рублей) и Ульяновской (2,3 млрд рублей) областях, Забайкальском крае (1,2 млрд рублей), Бурятии (1 млрд рублей), Чувашии (0,5 млрд рублей) и Еврейской автономной области (400 млн рублей).

Фото: realnoevremya.ru

По итогам 2021 года в России собрали 28,53 трлн рублей налогов и сборов, что на 35,8% больше, чем в предыдущем году. Больше всего налогов собрали в Москве (16,8%), в Ханты-Мансийском (14,4%) и Ямало-Ненецком (6,7%) автономных округах, Санкт-Петербурге (5%) и Московской области (4,8%).

Дарья Акимова