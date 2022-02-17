Татарстан вошел в список регионов России, где в 2021 году собрали больше всего налогов

По итогам 2021 года в России собрали 28,53 трлн рублей налогов и сборов, что на 35,8% больше, чем в предыдущем году. Татарстан вошел в число регионов с наибольшими поступлениями.

До половины всех поступлений приходится лишь на пять российских регионов. Больше всего налогов собрали в Москве (16,8%), в Ханты-Мансийском (14,4%) и Ямало-Ненецком (6,7%) автономных округах, Санкт-Петербурге (5%) и Московской области (4,8%).

Фото: Максим Платонов

Следующую позицию в списке занимает Татарстан, где собрали 3,9% от общего числа поступлений. Вслед за ним идет Самарская область (2,9%), Красноярский край (2,8%), Пермский край (2,2%) и Иркутская область (2,1%).

Таким образом, на эти 10 регионов приходится более 60% всех налогов, или 17,5 трлн рублей. Меньше всего налогов было собрано в Ингушетии — 0,02% от общего числа, или 5,9 млрд рублей, сообщают «Известия» со ссылкой на исследование международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

В январе сообщалось, что в Татарстане по итогам 2021 года в консолидированный бюджет поступило 410,9 млрд рублей. Большую часть поступлений, 336 млрд рублей, составили налоговые и неналоговые доходы. Например, налог на прибыль составил 217,7 млрд рублей.



Диана Жиленкова