Челны получили 584 миллиона рублей для рабочих, отправленных в простой

Фото: Максим Платонов (архив)

Набережные Челны по программе дополнительных мероприятий получили 584 миллиона рублей для обеспечения занятости работников предприятий, находящихся в простое или режиме неполного рабочего дня. Об этом сегодня рассказала на аппаратном совещании руководитель городского центра занятости Татьяна Быданова.

По ее словам, 392 млн рублей из этих средств предназначены для организации временных работ, 192 млн — на обучение. Она добавила, что в центре занятости ведут работу с предприятиями и проводят отбор.

На сегодняшний день в Челнах статус безработного официально имеют 1227 безработных граждан. 1674 городских предприятия предлагают жителям 5818 вакансий. Уровень безработицы в городе составляет 0,43%, в Татарстане — 0,54%.

Фото: realnoevremya.ru

7 мая министр экономики Татарстана Мидхат Шагиахметов заявил, что в 12 муниципальных образованиях Татарстана за неделю наблюдается незначительный рост численности безработных. Численность зарегистрированных безработных по состоянию на 6 мая составляет 10 948 человек. За неделю увеличилось количество работающих неполный рабочий день и находящихся в простое.

23 апреля президент Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что в условиях санкций в отношении России большая роль в обеспечении устойчивости экономики отводится системообразующим предприятиям. Он подчеркнул, что сохранение рабочих мест — важнейшая задача всех органов власти и работодателей.

Дарья Акимова