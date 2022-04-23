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Минниханов: в условиях санкций устойчивость экономики обеспечивают системообразующие предприятия

13:42, 23.04.2022
Минниханов: в условиях санкций устойчивость экономики обеспечивают системообразующие предприятия
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В условиях санкций в отношении России большая роль в обеспечении устойчивости экономики отводится системообразующим предприятиям, заявил президент Татарстана Рустам Минниханов совещании в Доме правительства республики.

На сегодняшний день в федеральный перечень включены 58 предприятий и организаций республики. Для бесперебойной работы системообразующих предприятий отраслевые министерства должны проработать план действий совместно с каждым. Необходимо оценить возможные риски и максимально задействовать федеральные и республиканские антикризисные меры поддержки, сказал Минниханов.

Он подчеркнул, что сохранение рабочих мест — важнейшая задача всех органов власти и работодателей.

Фото: realnoevremya.ru

В апреле еще пять организаций из Татарстана попали в перечень системообразующих предприятий России. Список официально не опубликован, предположительно, из-за угрозы санкций в отношении его участников со стороны недружественных стран.

Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан

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