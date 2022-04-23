Минниханов: в условиях санкций устойчивость экономики обеспечивают системообразующие предприятия

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В условиях санкций в отношении России большая роль в обеспечении устойчивости экономики отводится системообразующим предприятиям, заявил президент Татарстана Рустам Минниханов совещании в Доме правительства республики.



На сегодняшний день в федеральный перечень включены 58 предприятий и организаций республики. Для бесперебойной работы системообразующих предприятий отраслевые министерства должны проработать план действий совместно с каждым. Необходимо оценить возможные риски и максимально задействовать федеральные и республиканские антикризисные меры поддержки, сказал Минниханов.

Он подчеркнул, что сохранение рабочих мест — важнейшая задача всех органов власти и работодателей.

Фото: realnoevremya.ru

В апреле еще пять организаций из Татарстана попали в перечень системообразующих предприятий России. Список официально не опубликован, предположительно, из-за угрозы санкций в отношении его участников со стороны недружественных стран.

Маргарита Головатенко