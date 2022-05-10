ООН прокомментировала решение Евросоюза не приглашать Россию на конференцию по САР

Заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак прокомментировал решение Евросоюза не приглашать Россию на донорскую конференцию «В поддержку будущего Сирии и региона» в Брюсселе. Об этом сообщает «РИА Новости».

По его мнению, стоит обратиться к Евросоюзу, чтобы узнать причину, по которой Россию не пригласили на это мероприятие. Хак подчеркнул, что Россия — член ООН, постоянный член Совета Безопасности организации и ключевой собеседник. Также он обратил внимание, что Брюссельская конференция — это важное ежегодное событие.

Шестая международная донорская конференция «В поддержку будущего Сирии и региона» проводится по инициативе Евросоюза при участии правительств, международных и региональных организаций и агентств, а также неправительственных организаций. В этом году она проходила 9-10 мая. На ней собрали около €6,4 миллиарда на помощь Сирии.

Сегодня Фархан Хак заявил, что ООН готова организовать дальнейшую эвакуацию с территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе, если подтвердится наличие там гражданских лиц.

Дарья Акимова