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ООН прокомментировала решение Евросоюза не приглашать Россию на конференцию по САР

22:59, 10.05.2022
ООН прокомментировала решение Евросоюза не приглашать Россию на конференцию по САР
Фото: pixabay.com

Заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак прокомментировал решение Евросоюза не приглашать Россию на донорскую конференцию «В поддержку будущего Сирии и региона» в Брюсселе. Об этом сообщает «РИА Новости».

По его мнению, стоит обратиться к Евросоюзу, чтобы узнать причину, по которой Россию не пригласили на это мероприятие. Хак подчеркнул, что Россия — член ООН, постоянный член Совета Безопасности организации и ключевой собеседник. Также он обратил внимание, что Брюссельская конференция — это важное ежегодное событие.

Шестая международная донорская конференция «В поддержку будущего Сирии и региона» проводится по инициативе Евросоюза при участии правительств, международных и региональных организаций и агентств, а также неправительственных организаций. В этом году она проходила 9-10 мая. На ней собрали около €6,4 миллиарда на помощь Сирии.

Сегодня Фархан Хак заявил, что ООН готова организовать дальнейшую эвакуацию с территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе, если подтвердится наличие там гражданских лиц.

Дарья Акимова
Общество

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