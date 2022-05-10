Минобороны России: Украина потеряла 14 самолетов и вертолетов при попытке захвата острова Змеиный

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что Украина потеряла 14 самолетов и вертолетов при попытке захватить остров Змеиный. Об этом пишет RT.

По данным Минобороны России, за прошедшие трое суток Киев потерял в районе острова Змеиный 30 военных беспилотников, в том числе девять Bayraktar TB2, а также три бомбардировщика Су-24 и один истребитель Су-27. Кроме того, уничтожены десять вертолетов ВСУ. Из них в воздухе сбиты три Ми-8 с десантом на борту и один Ми-24. Еще шесть вертолетов Ми-8 и Ми-24 сбиты на земле в районе города Арциз Одесской области Украины.

Помимо этого, в море были уничтожены три украинских бронированных десантно-штурмовых катера «Кентавр» с морским десантом на борту. В настоящее время на Змеином остаются 27 тел боевиков украинских подразделений спецназначения и националистов.

Конашенков отметил бессмысленность попытки Украины захватить Змеиный с военной точки зрения. Он же заявил, что «авантюра» закончилась для страны катастрофой.

— Бездумная пиар-акция киевского режима по захвату острова Змеиный в канун Дня Победы привела к бессмысленной гибели более пяти десятков украинских боевиков и военнослужащих элитных подразделений ВСУ, потере четырех самолётов, десяти вертолетов, трех катеров и тридцати беспилотных летательных аппаратов, — подвел итог представитель Минобороны России.

Фото: ru.wikipedia.org

О срыве крупной провокации киевского режима по захвату острова Змеиный Минобороны России рассказало 9 мая. Ее подготовкой, по данным ведомства, занимался украинский генштаб при непосредственном участии американских и британских советников. Указание организовать провокацию поступило непосредственно от президента Украины Владимира Зеленского.



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Дарья Акимова