Германия планирует снизить зависимость от энергоносителей из России до нуля и навсегда
Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что в будущем Германия полностью и навсегда откажется от энергоносителей из России. Об этом сообщает ТАСС.
По ее словам, работа по снижению зависимости будет проводиться последовательно. Как отметила Бербок, в Германии поняли, что экономическая зависимость не ведет к безопасности, если «агрессору безразлично благосостояние своего народа».
Глава МИД ФРГ прибыла сегодня в Киев. Она стала первым членом немецкого кабмина, посетившим Украину после начала российской спецоперации.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц в начале мая заявлял, что Германия, Финляндия и Швеция намерены стать независимыми от импорта энергоресурсов. Он рассказал, что его страна также планирует отказаться от российской нефти к концу текущего года, от газа — к лету 2024 года.
В конце апреля в торгово-промышленной палате ФРГ выступили против введения эмбарго на российский газ. Это может обернуться катастрофой для экономики Германии, учитывая зависимость от поставок энергоносителей из России, предупреждают там.
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