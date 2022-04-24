Торгово-промышленная палата ФРГ назвала возможное эмбарго на газ из России катастрофой

В торгово-промышленной палате ФРГ выступили против введения эмбарго на российский газ — это может обернуться катастрофой для экономики Германии, учитывая зависимость от поставок энергоносителей из России, об этом заявил генеральный директор DIHK Мартин Ванслебен.



Это превзошло бы все [сложности], что мы испытали ранее. Сравнения с последствиями пандемии совершенно неверны <…> Это будет намного сложнее», — сказал он.

По словам Ванслебена, с проблемами в случае эмбарго столкнутся химическая, сталелитейная и фармацевтическая промышленность, поскольку они активно используют газ. В том числе в случае прекращения производства химической промышленности в Германии колеса в Европе остановятся в долгосрочной перспективе, сообщает ТАСС.

Накануне бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер также выступил против введения эмбарго на российские энергоносители. По его мнению, Россия не будет останавливать поставки газа.

На прошлой неделе канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что Австрия сможет добиться независимости от поставок российского газа, вероятно, лишь через несколько лет. Он отмечал, что Вена, Берлин и Будапешт выступают против эмбарго на поставки российского газа.

Маргарита Головатенко