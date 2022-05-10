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В Татарстане 11 мая ожидаются дождь и сильный ветер

14:58, 10.05.2022 1
В Татарстане 11 мая ожидаются дождь и сильный ветер
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане в среду, 11 мая, ожидаются сильный дождь и сильный ветер. Об этом сообщили в Гидрометцентре по республике.

На территории Татарстана, в том числе и в Казани утром местами ожидается сильный дождь. Днем прогнозируется гроза и сильный ветер порывами 15-20 м/с.

Фото: realnoevremya.ru

Татарстанцев предупреждали о сильном ветре днем и вечером во вторник, 10 мая. До конца дня на территории региона, в том числе и в Казани, ожидается сильный ветер порывами 15—20 м/с.

Маргарита Головатенко
Общество Татарстан

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комментарии

  • Анонимно 15:40
    не унываем, к выходным потеплеет
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