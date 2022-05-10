В Татарстане 11 мая ожидаются дождь и сильный ветер

В Татарстане в среду, 11 мая, ожидаются сильный дождь и сильный ветер. Об этом сообщили в Гидрометцентре по республике.

На территории Татарстана, в том числе и в Казани утром местами ожидается сильный дождь. Днем прогнозируется гроза и сильный ветер порывами 15-20 м/с.

Фото: realnoevremya.ru

Татарстанцев предупреждали о сильном ветре днем и вечером во вторник, 10 мая. До конца дня на территории региона, в том числе и в Казани, ожидается сильный ветер порывами 15—20 м/с.

Маргарита Головатенко