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Во Франции назвали ввод эмбарго на нефть из России вопросом нескольких дней

10:50, 10.05.2022
Во Франции назвали ввод эмбарго на нефть из России вопросом нескольких дней
Фото: pixabay.com

Госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон назвал введение Евросоюзом эмбарго на российскую нефть вопросом нескольких дней. Он подчеркнул, что при этом необходимо действовать быстро.

— Сегодня этот вопрос гораздо сложнее, так как многие страны зависят от российской нефти. Это чувствительный вопрос не только для Венгрии, но и, думаю, для Словакии и Болгарии. Они больше остальных в ЕС зависят от нефти из России, — приводит его слова «РИА Новости».

diplomatie.gouv.fr
Фото: diplomatie.gouv.fr

На прошлой неделе Еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони рассказал, что Европейский союз планирует ввести полное эмбарго на нефть из России по истечении девяти месяцев. Джентилони заявил, что подобное решение будет негативно воздействовать на европейскую экономику, однако больше ударит по российской.

По информации СМИ, постоянные представители стран — членов Евросоюза на прошлой неделе не смогли достичь договоренности по введению новых санкций против России. Сообщалось, что Венгрия заблокировала предложение ЕС о запрете импорта российской нефти, задерживая при этом весь пакет ограничений.

Маргарита Головатенко
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