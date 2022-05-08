СМИ: Венгрия заблокировала предложение ЕС о запрете импорта российской нефти

Постоянные представители стран — членов Евросоюза не смогли достичь договоренности по введению санкций против России. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Венгрия заблокировала предложение ЕС о запрете импорта российской нефти, задерживая при этом весь пакет санкций, направленных против президента России Владимира Путина. Переговоры планируется возобновить в ближайшие дни.

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В качестве санкционных мер ЕС предлагает отключение от международной платежной системы SWIFT еще нескольких российских банков, ограничение российским юридическим и физическим лицам покупку недвижимости в странах, входящих в состав ЕС, наложить санкции на бывшую олимпийскую гимнастку Алину Кабаеву и патриарха Кирилла и ввести санкции в отношении нескольких десятков военнослужащих, передает ТАСС.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщал, что шестой пакет европейских санкций против России нацелен на отключение от SWIFT большинства банков.



Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что Венгрия и Евросоюз в целом не готовы принять санкции против российской нефти, которые предложила Еврокомиссия. Он отмечал, что предлагаемые меры потребуют от его страны «серьезной модернизации альтернативной инфраструктуры поставок и полной реорганизации нефтеперерабатывающих мощностей».

Татьяна Леухина