СМИ: Венгрия заблокировала предложение ЕС о запрете импорта российской нефти
Постоянные представители стран — членов Евросоюза не смогли достичь договоренности по введению санкций против России. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Венгрия заблокировала предложение ЕС о запрете импорта российской нефти, задерживая при этом весь пакет санкций, направленных против президента России Владимира Путина. Переговоры планируется возобновить в ближайшие дни.
В качестве санкционных мер ЕС предлагает отключение от международной платежной системы SWIFT еще нескольких российских банков, ограничение российским юридическим и физическим лицам покупку недвижимости в странах, входящих в состав ЕС, наложить санкции на бывшую олимпийскую гимнастку Алину Кабаеву и патриарха Кирилла и ввести санкции в отношении нескольких десятков военнослужащих, передает ТАСС.
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщал, что шестой пакет европейских санкций против России нацелен на отключение от SWIFT большинства банков.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что Венгрия и Евросоюз в целом не готовы принять санкции против российской нефти, которые предложила Еврокомиссия. Он отмечал, что предлагаемые меры потребуют от его страны «серьезной модернизации альтернативной инфраструктуры поставок и полной реорганизации нефтеперерабатывающих мощностей».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым