Еврокомиссар Джентилони: ЕС введет полное эмбарго на российскую нефть через девять месяцев

Еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони рассказал, что Европейский союз планирует ввести полное эмбарго на нефть из России по истечении девяти месяцев. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, осуществление таких мер в более короткие сроки привело бы к негативному влиянию на мировые цены на нефть. Джентилони заявил, что подобное решение будет негативно воздействовать на европейскую экономику, однако больше ударит по российской.

Он добавил, что оказание поддержки Украине, в том числе путем применения санкций против России, имеет свою экономическую цену. Ее необходимо учитывать, оценивая, в какую сумму принимаемые меры обходятся Москве и Евросоюзу.

Фото: realnoevremya.ru

На днях председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что запрет на импорт российской нефти входит в шестой пакет санкций Евросоюза против России. Позже министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм сообщила, что отказ ЕС от российской нефти приведет к усилению нестабильности на рынке.

Дарья Акимова