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Замглавы МИД Грушко: страны, организовавшие гонения на дипломатов России, «рубят сук, на котором сидят»

11:59, 06.04.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Замглавы МИД Грушко: страны, организовавшие гонения на дипломатов России, «рубят сук, на котором сидят»
Фото: mid.ru

Европейские страны, организовавшие гонения на российских дипломатов, «рубят сук, на котором сидят», заявил замглавы МИД России Александр Грушко.

Он считает, что идея Польши о выдаче россиянам только гуманитарных шенгенских виз может быть реализована, поскольку Запад ничем не гнушается в стремлении наказать Россию.

Россия надеется, что здравомыслие в Европе не позволит пуститься в «игры с огнем» вокруг возможной блокады Калининградской области, сообщает ТАСС.

Фото: pxhere.com

Накануне правительство Латвии приняло решение о высылке 13 российских дипломатов. Министерство иностранных дел Швеции решило выслать трех российских дипломатов, которые не работают в стране в соответствии с Венской конвенцией.

Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан

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