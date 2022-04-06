Замглавы МИД Грушко: страны, организовавшие гонения на дипломатов России, «рубят сук, на котором сидят»

Европейские страны, организовавшие гонения на российских дипломатов, «рубят сук, на котором сидят», заявил замглавы МИД России Александр Грушко.



Он считает, что идея Польши о выдаче россиянам только гуманитарных шенгенских виз может быть реализована, поскольку Запад ничем не гнушается в стремлении наказать Россию.

Россия надеется, что здравомыслие в Европе не позволит пуститься в «игры с огнем» вокруг возможной блокады Калининградской области, сообщает ТАСС.

Фото: pxhere.com

Накануне правительство Латвии приняло решение о высылке 13 российских дипломатов. Министерство иностранных дел Швеции решило выслать трех российских дипломатов, которые не работают в стране в соответствии с Венской конвенцией.

Маргарита Головатенко