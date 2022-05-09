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Цена на нефть марки Brent падает до $106,58 за баррель

18:59, 09.05.2022
Цена на нефть марки Brent падает до $106,58 за баррель
Фото: realnoevremya.ru

Сегодня цена нефти марки Brent упала до $106,58 за баррель. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные торгов.

Падение составило более чем 5%. По состоянию на 18.32 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 5,29% — до $106,45 за баррель, июньских фьючерсов на WTI — на 5,56%, до $103,6.

Фото: pixabay.com

На днях еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони рассказал, что Евросоюз планирует ввести полное эмбарго на нефть из России по истечении девяти месяцев. Министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм сообщила, что отказ ЕС от российской нефти приведет к усилению нестабильности на рынке.

Дарья Акимова
ПромышленностьНефть

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