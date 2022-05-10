В Казани продлили прием конкурсных работ на лучшую концепцию интерьеров второй линии метро

Фото: Дмитрий Резнов (архив)

В Казани продлили прием заявок на участие в конкурсе на лучшую концепцию интерьеров станций первого участка второго линии метрополитена. Их можно подать до 5 июня.

Победителей конкурса планируют объявить 10 июня, сообщает Институт развития Казани. Причины, по которым продлена заявочная кампания, не указаны.

Конкурс стартовал в этом месяце. Первоначально заявки планировалось принимать до 29 мая. Результаты хотели объявить 3 июня.

Фото: Дмитрий Резнов (архив)

Напомним, жители Казани уже выбрали названия четырех станций первого участка второй линии метрополитена. По результатам опроса, станцию на пересечении улиц Фучика и Зорге назовут «100-летие ТАССР», а на пересечении улиц Фучика и Завойского — «Академическая». Для станции на пересечении улицы Фучика с улицей Ломжинской и Ноксинским спуском большинство проголосовало за название «Зилант», для станции метро у ТЦ «Мега» — «Тулпар».

Протяженность первого участка второй линии метрополитена Казани — более 5 км. Ветку должны запустить через 5 лет, в 2027-м.



Татьяна Демина