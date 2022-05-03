В Казани стартовал прием заявок на участие в конкурсе на лучшую концепцию интерьеров второй линии метро

В Казани стартовал прием заявок на участие во всероссийском конкурсе на лучшую концепцию интерьеров общественных зон станций метрополитена (линия "100-летие ТАССР»). Предложения принимаются до 29 мая.

Указаны следующие требования: идеи должны гармонично сочетаться с местоположением станций, учитывать исторические и идеологические особенности окружающей территории, а также соблюдать требования комфортного и безопасного передвижения для всех категорий населения и т.д.

Фото: realnoevremya.ru

Экспертиза конкурсных работ пройдет с 30 мая по 1 июня, а уже на следующий день состоится презентация финалистов. Результаты конкурса объявят 3 июня.



В феврале в городе завершился опрос по выбору названий новых станций второй линии метрополитена. Например, для станции метро на пересечении улиц Фучика и Зорге было выбрано название «100-летие ТАССР».

Диана Жиленкова