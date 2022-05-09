Следком установит обстоятельства нападения на российских дипломатов в Польше

Фото: Максим Платонов

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил следователям центрального аппарата установить обстоятельства и дать правовую оценку нападению на посла РФ Сергея Андреева и сопровождавших его дипломатов в Польше. Об этом сообщает ТАСС.

По информации СК, представителей делегации облили краской, попав в лицо и глаза, когда они пытались возложить венок на кладбище советских воинов в Варшаве. Тем самым церемония была сорвана.

Следователям совместно с министерством иностранных дел России поручено установить все обстоятельства произошедшего, причастных к происшествию и принять меры к привлечению их к уголовной ответственности.

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В апреле в Литве неизвестные залили краской памятники, находящиеся в местах захоронений в Шете Кедайнского района и Куркляе Аникщяйского района. Бастрыкин поручил следователям центрального аппарата фиксировать и расследовать обстоятельства осквернения памятников советским воинам в двух городах Литвы.

Дарья Акимова