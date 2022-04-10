Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства осквернения памятников советским воинам в Литве

Фото: Максим Платонов

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил следователям центрального аппарата фиксировать и расследовать обстоятельства осквернения памятников советским воинам в двух городах Литвы. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ведомство.

По информации СК, памятники, находящиеся на захоронениях в Шете Кедайнского района и Куркляе Аникщяйского района, неизвестные залили краской. Отмечается, что на воинском кладбище в Куркляе захоронен 221 боец Советской армии, в Шете — 236.

Бастрыкин потребовал выяснить все обстоятельства произошедшего и принять меры для установления личностей виновных, чтобы затем привлечь их к уголовной ответственности.

Фото: sledcom.ru

В конце марта Бастрыкин поручил организовать проверку после осквернения памятника русскому адмиралу Федору Ушакову в Греции. Вандалы испачкали его красной краской. Фотографию этого разместило в соцсетях посольство России в Греции.



Дарья Акимова