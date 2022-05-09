Мантуров: внедорожник Aurus Komendant могут презентовать к концу лета
Внедорожник Aurus Komendant могут презентовать уже к концу лета. Об этом сообщил глава Минпромторга России Денис Мантуров.
— Я думаю, что к концу лета. А где — определимся (позже — ред.), — сказал он «РИА Новости».
В Татарстане на индустриальной площадке в ОЭЗ «Алабуга» продолжается производство автомобилей Aurus — первых российских автомобилей класса «люкс», представленных лимузином, седаном, минивэном и внедорожником.
Aurus Komendant — полноразмерный кроссовер, создаваемый по проекту «Кортеж», который предполагает создание автомобилей представительского класса для поездок президента России. Название выбрано в честь Комендантской башни Московского Кремля.
Ранее в пресс-службе компании заявляли, что подготовка завода к серийному производству внедорожника Komendant идет согласно утвержденному графику. Автомобиль планируется запустить к концу 2022 года.
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