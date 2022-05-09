Мантуров: внедорожник Aurus Komendant могут презентовать к концу лета

Фото: Максим Платонов (архив)

Внедорожник Aurus Komendant могут презентовать уже к концу лета. Об этом сообщил глава Минпромторга России Денис Мантуров.



— Я думаю, что к концу лета. А где — определимся (позже — ред.), — сказал он «РИА Новости».

Фото: Максим Платонов

В Татарстане на индустриальной площадке в ОЭЗ «Алабуга» продолжается производство автомобилей Aurus — первых российских автомобилей класса «люкс», представленных лимузином, седаном, минивэном и внедорожником.

Aurus Komendant — полноразмерный кроссовер, создаваемый по проекту «Кортеж», который предполагает создание автомобилей представительского класса для поездок президента России. Название выбрано в честь Комендантской башни Московского Кремля.

Ранее в пресс-службе компании заявляли, что подготовка завода к серийному производству внедорожника Komendant идет согласно утвержденному графику. Автомобиль планируется запустить к концу 2022 года.

Маргарита Головатенко