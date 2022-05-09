Роскомнадзор потребовал от Google восстановить доступ к записям с Рогозиным на YouTube

Фото: Олег Тихонов (архив)

Роскомнадзор потребовал от Google снять наложенные ограничения с канала Roscosmos Media на видеохостинге YouTube и восстановить все видеоматериалы с участием главы госкорпорации «Роскосмос» Дмитря Рогозина», сообщает RT.



В администрацию Google направили аналогичное требование, касающееся ограничения доступа к личному аккаунту и связанному с ним YouTube-каналу депутата Госдумы России Нины Останиной.

Фото: pixabay.com

Ранее в Роскомнадзоре заявили, что американскую компанию оштрафовали на общую сумму в размере более 7 млрд рублей за неудаление противоправного контента на принадлежащем ей видеохостинге YouTube.

Маргарита Головатенко