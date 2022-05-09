Борисов: запасов современного вооружения хватит, чтобы выполнить все поставленные перед ВС России задачи
Российская армия обеспечена высокоточными ракетами в полном объеме. Такое заявление сделал вице-премьер РФ Юрий Борисов.
— Запасов современных высокоточных ракет и боеприпасов хватит, чтобы выполнить все поставленные перед Вооруженными силами России задачи, — заверил он.
Борисов рассказал, что на сегодняшний день специалисты работают над созданием гиперзвуковых ракет нового поколения. По его словам, они превзойдут своими характеристиками «существующие и перспективные разработки ведущих государств».
Почти все комплексы, которыми на сегодняшний день вооружена российская армия, совершенствуются и модернизируются, рассказал Борисов в интервью «Интерфаксу».
В начале апреля Борисов сообщил президенту России Владимиру Путину, что новая государственная программа вооружений России будет нацелена на создание качественно новых, в том числе нетрадиционных видов вооружения. Речь идет в том числе и об оружии направленной энергии, кинетическом оружии и системе управления с применением искусственного интеллекта и роботизированных комплексах.
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