Страны G7 заявили о намерении избавиться от зависимости от поставок российских энергоресурсов

Страны G7 (Британия, Германия, Италия, Канада, США, Франция, Япония) намерены избавиться от зависимости от поставок российских энергоресурсов. Об этом говорится в заявлении лидеров «Большой семерки» по итогам видеоконференции с участием президента Украины Владимира Зеленского.

«Мы привержены тому, чтобы постепенно избавиться от зависимости от российской энергии, в том числе путем постепенного отказа или запрета импорта российской нефти», - приводит «РИА Новости» текст заявления.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Лидеры стран G7 заявили, что продолжат заниматься отключением России от «ключевых сервисов», будут принимать дальнейшие меры против российских банков и финансового сектора, будут противостоять попыткам властей РФ «распространять свою пропаганду».

Как выяснили сегодня СМИ, постоянные представители стран — членов Евросоюза не смогли достичь договоренности по введению новых санкций против России. Венгрия заблокировала предложение ЕС о запрете импорта российской нефти, задерживая при этом весь пакет санкций, направленных против президента России Владимира Путина.



В апреле министр финансов председательствующей в текущем году в G20 Индонезии Сри Мульяни Индравати заявила, что лидеров всех стран Группы двадцати (G20) пригласили на саммит объединения, в том числе и Путина.

Татьяна Леухина