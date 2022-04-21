В Минфине Индонезии заявили, что на саммит G20 пригласили лидеров всех стран-членов, в том числе и Путина
Лидеров всех стран Группы двадцати (G20) пригласили на саммит объединения, в том числе и президента России Владимира Путина. Об этом заявила министр финансов председательствующей в текущем году в G20 Индонезии Сри Мульяни Индравати.
— Уже все страны в G20 получили свои приглашения, — приводит ТАСС ее слова.
В этом году Индонезия председатель в G20. В группу входят: Аргентина, Австралия, Бразилия, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Великобритания, Россия Мексика, США, Турция, Франция, Южная Корея, ЮАР, Япония и Саудовская Аравия.
В начале апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение об участии Владимира Путина в ближайшем саммите «Большой двадцатки» (G20) будет принято в зависимости от развития ситуации.
В конце марта президент США Джо Байден выступил за исключение России из G20. Он также заявил, что на предстоящий саммит стран надо пригласить вместо нее Украину.
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