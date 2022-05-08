Минобороны России: в Одесской области запретили вещание российских и молдавских телеканалов

Администрация Одесской области ввела запрет на вещание российских и молдавских телеканалов. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Он объяснил, что это сделали «с целью ограничения информационного пространства и лишения людей доступа к альтернативному мнению об обстановке вокруг специальной военной операции». Жильцов квартир и частных домов принуждают демонтировать спутниковое оборудование.

По словам Мизинцева, отказавшиеся демонтировать спутниковое оборудование исчезают в неизвестном направлении. Родственники о их судьбе ничего не знают.

Фото: mil.ru

Также Мизинцев сообщил, что украинские неонацисты заминировали мост через реку в Славянске в ДНР, в его подрыве планируют обвинить российские войска. Они осознанно применяют антигуманную тактику ведения боя, приводит ТАСС заявление Минобороны России.

Подразделения ВСУ размещены в школе и детском саду Краматорска. Также боевики нацбатальонов оборудовали опорный пункт и склад боеприпасов в здании детской областной инфекционной клинической больницы в Харькове, заявили в Минобороны РФ.



Вчера Минобороны предупредило о том, что киевский режим 8 мая планирует нанести удары ракетами «Точка-У» во Львовской и Волынской областях Украины для обвинения российских военных в неизбирательных обстрелах. Сфабрикованные украинскими властями акции о «злодеяниях русских» в ближайшее время планируется широко распространить через западные СМИ.



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Татьяна Леухина