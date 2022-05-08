В Татарстане открыли мемориальный комплекс в честь Героя Советского союза Семена Коновалова, прообраза танкиста из фильма «Несокрушимый»

В Ямбулатовском сельском поселении в Верхнеуслонском районе Татарстана открылся мемориальный комплекс в честь Героя Советского Союза танкиста Семена Коновалова и всех участников Великой Отечественной войны — уроженцев этого поселения. На гранитных плитах высекли 220 имен. Список будет в дальнейшем пополняться.

В 80-ые годы в Ямбулатово был установлен памятник погибшим в годы войны, но он обветшал и нуждался в реконструкции. Шефство над ним взяли сотрудники Министерства экологии и природных ресурсов Татарстана.

Фото: eco.tatarstan.ru

— Мы вместе с сыновьями посмотрели фильм «Несокрушимый» и решили подробно узнать историю нашего Героя-земляка Семена Коновалова. Выяснили, что родился он в Ямбулатово. Я приехал на его малую родину, пообщался со старожилами, главой сельского поселения, а после на нашем еженедельном совещании в ведомстве предложил сотрудникам взять шефство над памятником. Поддержали все единогласно, — рассказал министр экологии Татарстана Александр Шадриков.

Фото: eco.tatarstan.ru

Вице-премьер РТ Роман Шайхутдинов выразил надежду, что новый мемориальный комплекс станет еще одним значимым местом памяти и местом поклонения для татарстанцев.

Бюст герою Коновалову скульптор Николай Кондрашкин. Он изобразил его в шлеме танкиста, соединив биографический и кинематографический образы. На специальном постаменте в новом парке установлен и танк, который в дар сельскому поселению передала воинская часть 32456, сообщает пресс-служба Минэкологии Татарстана.



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Татьяна Леухина