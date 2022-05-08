В Казани проходят праздничные концерты и парады военной техники ко Дню Победы
В преддверии 77-й годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне в столице Татарстана проходят праздничные концерты и парады военной техники. Основные торжества в Казани пройдут уже завтра, 9 мая.
Праздничные мероприятия прошли сегодня около парка Победы. На них присутствовал участник Великой Отечественной войны Николай Цыганов.
Поздравляют героев в Казани с песнями и танцами у Дома Ветеранов.
Тем временем в Советском районе Казани прошел парад военной техники. Также организована концертная программа. Зрителей познакомили с подвигами участников Великой Отечественной войны.
В День Победы в Казани запланирован ряд тематических мероприятий. Например, на улице Карла Маркса стартует торжественная акция «Бессмертный полк», а на площади Тысячелетия пройдет парад Казанского гарнизона войск и спецподразделений. Подробности — в материале «Реального времени».
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