В Казани проходят праздничные концерты и парады военной техники ко Дню Победы

Фото: Максим Платонов (архив)

В преддверии 77-й годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне в столице Татарстана проходят праздничные концерты и парады военной техники. Основные торжества в Казани пройдут уже завтра, 9 мая.

Праздничные мероприятия прошли сегодня около парка Победы. На них присутствовал участник Великой Отечественной войны Николай Цыганов.

Поздравляют героев в Казани с песнями и танцами у Дома Ветеранов.

Тем временем в Советском районе Казани прошел парад военной техники. Также организована концертная программа. Зрителей познакомили с подвигами участников Великой Отечественной войны.

В День Победы в Казани запланирован ряд тематических мероприятий. Например, на улице Карла Маркса стартует торжественная акция «Бессмертный полк», а на площади Тысячелетия пройдет парад Казанского гарнизона войск и спецподразделений. Подробности — в материале «Реального времени».

Диана Жиленкова