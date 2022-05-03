Боррель рассказал о шестом пакете санкций Евросоюза против России

Шестой пакет санкций Евросоюза против России нацелен на отключение от SWIFT большинства банков. Об этом рассказал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

По его словам, также ограничительные меры введут в отношении лиц, «причастных к дезинформации». Санкционный список включает в себя и меры по импорту нефти.

Боррель добавил, что новый пакет санкций представят Совету Евросоюза для утверждения, передает «РИА Новости».

Фото: wikipedia.org

В прошлом месяце Евросоюз утвердил пятый пакет санкций против России. Он включил в себя запрет на заходы российских судов в порты стран Европы, эмбарго на поставки угля и т.д. А автотранспортным операторам из России и Белоруссии установили запрет на перевозки по территории ЕС.

Диана Жиленкова