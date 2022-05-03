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Боррель рассказал о шестом пакете санкций Евросоюза против России

17:56, 03.05.2022 1
Боррель рассказал о шестом пакете санкций Евросоюза против России
Фото: pixabay.com

Шестой пакет санкций Евросоюза против России нацелен на отключение от SWIFT большинства банков. Об этом рассказал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

По его словам, также ограничительные меры введут в отношении лиц, «причастных к дезинформации». Санкционный список включает в себя и меры по импорту нефти.

Боррель добавил, что новый пакет санкций представят Совету Евросоюза для утверждения, передает «РИА Новости».

Фото: wikipedia.org

В прошлом месяце Евросоюз утвердил пятый пакет санкций против России. Он включил в себя запрет на заходы российских судов в порты стран Европы, эмбарго на поставки угля и т.д. А автотранспортным операторам из России и Белоруссии установили запрет на перевозки по территории ЕС.

Диана Жиленкова
ОбществоВласть

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 03 май
    ***
    «Боррель рассказал о содержании нового пакета антироссийских санкций», —
    — Да что вы всё пакеты да пакеты,давно пора на ба́ррели перейти —
    — «Грузите апельсины бочками»...
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