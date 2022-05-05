Орбан сообщил об отказе Венгрии поддержать шестой пакет санкций Евросоюза против России
Венгрия и Евросоюз в целом не готовы принять санкции против российской нефти, которые предложила Еврокомиссия. Об этом сообщил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
— Санкции должны быть приняты в то время, когда все необходимые предварительные условия будут выполнены во всех странах-членах, — приводит его слова «РИА Новости».
Как отметил премьер-министр Венгрии, предлагаемые меры потребуют от его страны «серьезной модернизации альтернативной инфраструктуры поставок и полной реорганизации нефтеперерабатывающих мощностей».
— Если Еврокомиссия будет настаивать на принятии своего предложения, ей придется нести полную ответственность за исторический провал в процессе евроинтеграции, — пояснил Орбан.
Вчера в американском Минэнерго сообщили, что отказ Евросоюза от российской нефти приведет к усилению нестабильности на рынке. Как рассказала глава ведомства Дженнифер Грэнхолм, США «делают все возможное, чтобы спрос и предложение стабилизировались».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым