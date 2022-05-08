В Германии предупредили об угрозе сильнейшего голода со времен Второй мировой войны

Кризис, возникший из-за пандемии коронавируса, а также обострения ситуации на Украине, может привести к усугублению проблемы голода во всем мире. Такое мнение выразила министр экономического сотрудничества и развития Германии Свенья Шульце.

Цены на продукты выросли на треть и достигли рекордных значений. По данным Всемирной продовольственной программы ООН, от острой нехватки пищи страдают более 300 миллионов человек. Эти прогнозы не внушают оптимизма, заявила она в интервью газете Bild.

— Наиболее горькое послание состоит в том, что нам грозит самый страшный голод со времен Второй мировой войны с миллионами погибших, — передает «РИА Новости» ее слова.

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в ходе выступления на заседании Совета Безопасности организации на этой неделе заявил о необходимости вернуть на мировые рынки продовольствие и удобрения из Белоруссии, России и Украины. В апреле он предупреждал, что конфликт на Украине является «тихой атакой» на развивающиеся страны, он грозит ввергнуть в нищету 1,7 млрд жителей Земли.



В конце марта президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что из-за конфликта на Украине мир стоит на пороге беспрецедентного продовольственного кризиса. Особо уязвимы страны Магриба, Африки и Ближнего Востока.



Татьяна Леухина