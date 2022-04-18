Генсек ООН предупредил, что кризис на Украине грозит нищетой для 1,7 млрд жителей Земли

Конфликт на Украине является «тихой атакой» на развивающиеся страны, он грозит ввергнуть в нищету 1,7 млрд жителей Земли. Такое мнение выразил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

— Кризис может ввергнуть 1,7 млрд человек, то есть более одной пятой человечества, в нищету и голод, каких не было [последние] десятки лет, — заявил он в интервью чешскому изданию Seznam Zpravy.

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Россия и Украина производят 30% общемировой продукции пшеницы и ячменя, 20% кукурузы и более половины подсолнечного масла. Сельхозпродукция, которую поставляют эти страны, — главный источник питания для самых бедных жителей планеты.

По словам Гутерриша, военный конфликт на Украине препятствует мировому экспорту сельхозпродукции и энергоносителей. Страдают прежде всего малоимущие и наименее социально защищенные слои населения, передает ТАСС.

В конце марта президент Франции Эмманюэль Макрон заявлял, что из-за конфликта на Украине мир стоит на пороге беспрецедентного продовольственного кризиса. Особо уязвимы страны Магриба, Африки и Ближнего Востока.



Президент США Джо Байден отмечал, что Россия и Украина — «житницы Европы», поставляли пшеницу. На саммите G7 обсуждался призыв к европейским и всем остальным странам снять ограничения на экспорт продовольствия.

Татьяна Леухина