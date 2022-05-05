Генсек ООН: на мировые рынки необходимо вернуть продовольствие из Белоруссии, России и Украины

Фото: МИД России

На мировые рынки необходимо вернуть продовольствие и удобрения из Белоруссии, России и Украины. Такое мнение выразил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в ходе выступления на заседании Совета Безопасности организации.

— Позвольте сказать ясно — серьезное решение глобальных угроз продовольственной безопасности требует реинтеграции сельскохозяйственного производства Украины и производства продовольствия и удобрений в России и Белоруссии на мировые рынки, — приводит его слова ТАСС.

Фото: pixabay.com

По словам генсека ООН, это необходимо сделать вопреки боевым действиям. Гутерриш также заявил о намерении предпринять все усилия для обеспечения диалога и воплощения данных мер в жизнь.



Накануне генсек ООН выразил надежду на продолжение координации с Киевом и Москвой. По его словам, это приведет к большему количеству гуманитарных пауз, что позволит эвакуировать гражданских лиц.

Диана Жиленкова