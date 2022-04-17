В Никосии прошла акция в поддержку России

В Никосии возле посольства России в Республике Кипр прошла четвертая в стране акция против русофобии. В ней приняли участие более 100 человек.

Киприоты и местные русскоязычные жители вышли на митинг с флагами России, Греции, Кипра и других стран. Они выступали под разными лозунгами и транспарантами: «Россия говорит правду», «Правда всегда всплывает наружу», «Кипр, Россия, Православие», «Нет неправде в СМИ», «Остановим неонацизм вместе с Россией», «Поддержка России — гарантия экономики Кипра», «Бог с нами», «Нет антироссийским санкциям», передает «РИА Новости».

В начале апреля в кипрском городе Лимасол состоялась массовая акция в поддержку России и спецоперации на Украине. Участники акции несли флаги России, Греции и Кипра. Активисты также пронесли 50-метровый флаг РФ.



Татьяна Леухина