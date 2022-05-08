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В Казани 9 мая пустят дополнительные автобусы по некоторым маршрутам

15:59, 08.05.2022
В Казани 9 мая пустят дополнительные автобусы по некоторым маршрутам
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Казани в День Победы запустят дополнительные автобусы, курсирующие по маршрутам до кладбищ. Об этом сообщается на сайте мэрии города.

Дополнительные автобусы будут идти по следующим маршрутам:

  • №84 от ул.Халитова через Киндерское кладбище в поселок Чебакса;
  • №201с от пр.Победы до Самосыровского кладбища;
  • №202с от Чеховского рынка до Самосыровского кладбища;
  • №204с от поселка Дербышки до кладбища в поселке Дербышки;
  • №205с от ДК железнодорожников до кладбища в поселке Юдино;
  • №206с от КДК им.Ленина до кладбища в поселке Сухая река;
  • №207с от Самосыровского кладбища до похоронного комплекса «Курган»;
  • №208с от ул.Гаврилова до кладбища в поселке Сухая река;
  • №209с от пл.Вахитова до Ново-Татарского кладбища;
  • №210с от Самосыровского кладбища до Мусульманского кладбища.
Фото: Максим Платонов (архив)

Автобусы №№2, 23, 37, 46, 56, 71, 72 и троллейбусы №№2, 3, 5, 7 будут ходить по графику рабочего дня. Общественный транспорт завтра будет курсировать до 23:30.

9 и 10 мая общественный транспорт в Казани будет работать по графику выходного дня. Вместе с этим изменится и схема движения некоторых автобусов из-за закрытия движения на площади Тысячелетия.

Татьяна Леухина
ОбществоВластьИнфраструктураБизнесТранспорт Татарстан

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