В Казани 9 мая пустят дополнительные автобусы по некоторым маршрутам
В Казани в День Победы запустят дополнительные автобусы, курсирующие по маршрутам до кладбищ. Об этом сообщается на сайте мэрии города.
Дополнительные автобусы будут идти по следующим маршрутам:
- №84 от ул.Халитова через Киндерское кладбище в поселок Чебакса;
- №201с от пр.Победы до Самосыровского кладбища;
- №202с от Чеховского рынка до Самосыровского кладбища;
- №204с от поселка Дербышки до кладбища в поселке Дербышки;
- №205с от ДК железнодорожников до кладбища в поселке Юдино;
- №206с от КДК им.Ленина до кладбища в поселке Сухая река;
- №207с от Самосыровского кладбища до похоронного комплекса «Курган»;
- №208с от ул.Гаврилова до кладбища в поселке Сухая река;
- №209с от пл.Вахитова до Ново-Татарского кладбища;
- №210с от Самосыровского кладбища до Мусульманского кладбища.
Автобусы №№2, 23, 37, 46, 56, 71, 72 и троллейбусы №№2, 3, 5, 7 будут ходить по графику рабочего дня. Общественный транспорт завтра будет курсировать до 23:30.
9 и 10 мая общественный транспорт в Казани будет работать по графику выходного дня. Вместе с этим изменится и схема движения некоторых автобусов из-за закрытия движения на площади Тысячелетия.
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