В Казани 9 мая пустят дополнительные автобусы по некоторым маршрутам

В Казани в День Победы запустят дополнительные автобусы, курсирующие по маршрутам до кладбищ. Об этом сообщается на сайте мэрии города.

Дополнительные автобусы будут идти по следующим маршрутам:

№84 от ул.Халитова через Киндерское кладбище в поселок Чебакса;

№201с от пр.Победы до Самосыровского кладбища;

№202с от Чеховского рынка до Самосыровского кладбища;

№204с от поселка Дербышки до кладбища в поселке Дербышки;

№205с от ДК железнодорожников до кладбища в поселке Юдино;

№206с от КДК им.Ленина до кладбища в поселке Сухая река;

№207с от Самосыровского кладбища до похоронного комплекса «Курган»;

№208с от ул.Гаврилова до кладбища в поселке Сухая река;

№209с от пл.Вахитова до Ново-Татарского кладбища;

№210с от Самосыровского кладбища до Мусульманского кладбища.

Фото: Максим Платонов (архив)

Автобусы №№2, 23, 37, 46, 56, 71, 72 и троллейбусы №№2, 3, 5, 7 будут ходить по графику рабочего дня. Общественный транспорт завтра будет курсировать до 23:30.

9 и 10 мая общественный транспорт в Казани будет работать по графику выходного дня. Вместе с этим изменится и схема движения некоторых автобусов из-за закрытия движения на площади Тысячелетия.

Татьяна Леухина