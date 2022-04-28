В Казани на майские праздники изменится схема движения общественного транспорта

В майские праздники, с 1 по 3, а также 9 и 10 числа общественный транспорт в Казани будет работать по графику выходного дня. Информация об этом появилась на сайте мэрии.

— 9 мая, в день празднования Победы в Великой Отечественной войне, автобусы, троллейбусы и трамваи будут курсировать до 23.30, а метрополитен будет открыт до полуночи, — говорится на сайте мэрии Казани.

Вместе с этим изменится и схема движения некоторых автобусов из-за закрытия движения на площади Тысячелетия. По новым маршрутам автобусы будут ходить 4 мая с 19.00 до 23.30, 7 мая с 16.30 до 23.30 и 8 мая с 16.30 до полуночи.

Троллейбусный маршрут №2 в указанное время ходить не будет. Изменение маршрутов коснется автобусов №6, 15, 29, 35, 35а, 37, 47, 74 и 75.

При движении из центра города в сторону остановки «Энергетический университет»:

автобусы №15, 29, 75 будут пропускать остановки «Педагогический институт», «Ул. Чернышевского» и «Центральный стадион»;

автобусы №6, 35, 37, 47 пропустят остановки «Колхозный рынок», «Ул. Чернышевского», «ЦУМ», «Дворец спорта» и «Центральный стадион»;

автобус №74 пропустит остановки «Центральный стадион» и «Энергетический университет».

В обратном направлении автобусы на этих маршрутах будут пропускать остановку «Центральный стадион».

Фото: kzn.ru

При движении из центра города:

автобусы №22, 28а, 89 пропускают остановки «Ул. Толстого», «Ул. Гоголя», «Площадь Свободы», «КАИ», «Ул. Батурина», «Энергетический университет»;

автобусы №35 пропускают остановки «Ул. Толстого», «Ул. Гоголя», «Площадь Свободы», «Площадь Тукая», «Колхозный рынок», «Ул. Чернышевского», «ЦУМ», «Дворец спорта», «Центральный стадион», «Энергетический университет»;

автобусы №6, 37, 47 пропускают остановки «ЦУМ», «Дворец спорта», «Центральный стадион», «Энергетический университет», «ТРК «Тандем»;

автобусы №74 пропускают остановки «Центральный стадион» и «Энергетический университет»;

автобусы №75 пропускают остановки «Центральный стадион», «Энергетический университет»;

автобусы №15, 29 пропускают остановки «Центральный стадион», «Энергетический университет», «ТРК «Тандем».

При движении к центру города:

автобусы №10а, 30, 63, 91 пропускают остановки «Ул. Толстого», «Ул. Гоголя», «Площадь Свободы», «Университет», «Площадь Тукая»;

автобусы №54 пропускают остановки «Ул. Толстого», «Ул. Гоголя», «Площадь Свободы», «Университет», «Площадь Тукая»;

автобусы №22, 28а, 89 пропускают остановки «Ул. Батурина», «КАИ», «Площадь Свободы», «Ул. Гоголя», «Ул. Толстого»;

автобусы №28 пропускают остановки «Ул. Толстого», «Ул. Гоголя», «Площадь Свободы», «КАИ», «Ул. Батурина», «Энергетический университет», «ТРК «Тандем»;

автобусы №6, 15, 29, 35а, 37, 47, 74, 75 пропускают остановку «Центральный стадион»;

Троллейбусы №3 и 5 не будут ездить от парка им. Горького до речного порта, троллейбусы № 7 — от парка им. Горького до железнодорожного вокзала. Они будут разворачиваться на перекрестке ул. Ершова и ул. Зинина и следовать в обратном направлении.

У троллейбусов №8 будет исключен отрезок маршрута от площади Тукая до площади Свободы. Транспорт будет доезжать до остановки «Сквер им. Г. Тукая»

Троллейбусный маршрут №2 9 мая будет полностью закрыт.

Казанское метро 9 мая с 15.30 продолжит работу по графику выходного дня.

Артем Гафаров