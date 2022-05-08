Эксперт КФУ: начало мая в Татарстане выдалось аномально холодным

Начало мая в Татарстане выдалось аномально холодным. Об этом рассказал доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Тимур Аухадеев.

5 мая температура воздуха составила всего +4,6 градуса, в то время как климатическая норма для этого периода составляет +12,5 градуса.

— Такой холод хотя и аномален, но не является рекордным. Так, например, 6 мая 1999 года среднесуточная температура составляла минус 0,2 градуса. И в тот год не наблюдалось стремительного похолодания в последующие дни, — приводит слова Аухадеева пресс-служба КФУ.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

По словам эксперта, в ближайшие дни северные потоки сменятся западными и южными, фон температур приблизится к климатической норме. В выходные и в начале следующей недели вероятность осадков минимальна. Днем воздух прогреется до 15—20 градусов.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ранее спрогнозировал теплую погоду в стране в мае. На 60—65% территории страны ожидается среднемесячная температура выше климатической нормы, в том числе и Поволжье.

В конце марта Аухадеев отмечал, что метеорологическое лето может прийти в Татарстан уже в 20-х числах мая. В этот период температура может быть выше климатической нормы примерно на один градус.



При этом ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупреждал о новой волне холода в европейской части России на День Победы.

Татьяна Леухина